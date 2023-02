Estado a caminho de se tornar segundo maior acionista do Novo Banco

O Estado está em vias de se transformar no segundo maior acionista do Novo Banco, à frente do Fundo de Resolução, com um peso de quase 13%, noticia esta segunda-feira, o Eco.



Segundo o jornal, uma operação de conversão de créditos fiscais, a terceira em dois anos, poderá levar, eventualmente já no próximo mês, a um reforço da participação do Tesouro português para 12,8% no banco liderado por Mark Bourke, a expensas do Fundo de Resolução, com o acionista norte-americano Lone Star a manter intacta a sua posição de 75%, conquistada em 2017 por mil milhões de euros.





Este é pelo menos o cenário que resulta de uma estimativa dos direitos de conversão a serem emitidos e atribuídos ao Estado na sequência dos resultados líquidos negativos dos exercícios compreendidos entre 2015 e 2019 feita pelo próprio banco, que não comenta a operação, no relatório e contas de 2020. O aviso para o período de exercício do direito potestativo de aquisição dos direitos de conversão dos ativos por impostos diferidos relativos aos exercícios de 2018 e 2019 acabou de ser lançado. Vai decorrer de 6 a 20 de março, estando agendada para dia 22 do mesmo mês a a assembleia geral de acionistas que vai aprovar o aumento de capital que resultará desta operação, a mesma que irá aprovar as contas do ano passado.