Novo Banco no "sprint" final para vender sucursal em Espanha até março

Em dezembro, a gestora de ativos espanhola do Novo Banco, a Novo Activos Financieros España (NAFE), foi vendida à Trea Asset Management, por perto de 13 milhões de euros. No final de maio do ano passado, o mesmo jornal espanhol avançou que os norte-americanos do Lone Star decidiram pôr à venda a operação do Novo Banco em Espanha, que engloba os negócios de banca institucional, empresarial, privada e de retalho, que nessa altura tinha um volume total de cerca de 6.000 milhões de euros.Mas a falta de interessados fez cair a pique o valor de uma possível venda. Em junho, já o Expansión dava conta que a venda, a acontecer, seria por uma verba inferior aos 100 milhões de euros. De acordo com o jornal, que citava fontes do Deutsche Bank, o negócio atraiu inicialmente um número limitado de interessados.