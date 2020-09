Parecer independente sobre venda de imóveis já chegou, diz CEO do Novo Banco

O parecer independente pedido pelo Novo Banco a uma consultora internacional para avaliar as vendas de ativos imobiliários já chegou. A informação foi avançada esta terça-feira pelo presidente da instituição financeira, numa audição da comissão de Orçamento e Finanças."Espero que isto esclareça de uma vez por todas", afirmou António Ramalho aos deputados, dizendo ainda que vai deixar cópia deste parecer no Parlamento.Em causa está uma análise à venda das carteiras Sertorius e Viriato e se foram seguidas as regras. Estas operações têm provocado polémica, seja pelas perdas provocadas, como pelas dúvidas levantadas relativamente aos beneficiários últimos.O primeiro-ministro, António Costa, chegou a enviar uma carta para a Procuradoria-Geral da República a pedir que estas operações fossem analisadas, depois de o presidente do PSD ter dito que o banco estava a vender ao "desbarato". O Ministério Público disse recentemente que não encontrou provas que sustentem esta acusação.(Notícia em atualização.)