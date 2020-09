Ramalho: "Novo Banco não é um Ás para ser jogado no jogo político"

António Ramalho, presidente da comissão executiva do Novo Banco, rejeita que o banco que lidera, e que nasceu da resolução do Banco Espírito Santo, seja usado no "jogo político"."O Novo Banco não é um Ás para ser jogado no jogo político. É uma instituição que deve ser avaliada, mas que não me parece que possa ser utilizada desta maneira", afirmou o gestor perante os deputados, na comissão de Orçamento e Finanças, esta terça-feira.

O CEO do Novo Banco respondia às questões colocadas pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua. Ramalho disse estar "triste" e "desapontado" com o partido por ter de chegar a este momento para fazer perguntas sobre temas que se conhecem desde 2017, nomeadamente o acordo com a Comissão Europeia.