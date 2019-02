Lusa

O presidente executivo da CGD afirmou esta sexta-feira, 1 de fevereiro, que o relatório da auditoria entregue na Assembleia da República salvaguarda o segredo bancário, optando o banco público por não preservar o segredo profissional da instituição."Há toda uma parte de estratégia, parte comercial, de atos, de estrutura de custos, etc., que cada entidade deve preservar para si. A CGD optou por não o fazer e a única coisa que a este relatório foi retirado foi a parte relativa ao segredo bancário", afirmou Paulo Macedo, no parlamento.Paulo Macedo frisou também que, relativamente à auditoria à CGD, está em causa o interesse público e o interesse da instituição."Há o interesse público e o interesse da instituição, que é de clarificar as coisas e também há um dano dos colaboradores da Caixa e do seu negócio. Isso afeta a Caixa e a motivação dos seus colaboradores", disse.Paulo Macedo, entregou esta tarde na Assembleia da República a auditoria à gestão do banco público feita pela EY.