5 foram ainda para o setor da construção e 6 para projetos de financiamento ("project finance").



Segundo a versão agora conhecida, as perdas no imobiliário atingiram 207 milhões, de um total de financiamento de 479 milhões. Já na construção, as cinco operações foram financiadas com 236 milhões, tendo a Caixa perdido 176 milhões.



Mais grave, como aliás já estava expresso na versão preliminar, foram os créditos concedidos para financiar a compra de ações de empresas cotadas. Aí a Caixa emprestou 788 milhões de euros e perdeu 520 milhões de euros.



Uma novidade foi o que a Caixa perdeu com financiamentos de projetos público-privados. Só em quatro referentes a autoestradas - não referidas - perdeu 176 milhões de euros, de um total de 256 milhões financiados. Houve ainda dois outros "project finance" de outras áreas não referidas que implicaram um financiamento de 376 milhões e que levaram a uma perda de 230 milhões de euros.

Nas 25 maiores operações de financiamento concedidas pela Caixa Geral de Depósitos no período que abrangeu a auditoria da EY o banco público perdeu 1,3 mil milhões de euros dos 2 mil milhões concedidos.De acordo com o relatório final da auditoria, divulgado pelo Parlamento , e no qual foram retirados os nomes dos devedores (face à versão preliminar), dos 25 maiores negócios 7 foram para financiamentos no setor imobiliário e 7 para financiar compra de ações de cotadas.