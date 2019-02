O presidente executivo da CGD sustentou que a atual administração do banco tem "regras de gestão de risco sem paralelo" e um "quadro totalmente distinto", nomeadamente no que respeita o recrutamento das administrações, critérios de acompanhamento e divulgação de informações, entre outros.



"No que diz respeito à Caixa, os portugueses podem ter a certeza que hoje há uma melhor 'governance' [gestão] e um melhor critério de risco que no passado", frisou Paulo Macedo, acrescentando que essa é também a perspetiva dos "supervisores e reguladores que acompanham a vida das instituições, não numa perspetiva à posteriori, mas do dia a dia".



Paulo Macedo entregou esta tarde na Assembleia da República a auditoria à gestão do banco público feita pela EY.



A presidente da Comissão de Orçamento e Finanças anunciou que o relatório da auditoria será divulgado ainda hoje no 'site' do parlamento, a não ser que os partidos considerem existir alguma informação reservada.



No final de uma reunião da mesa e coordenadores, que demorou menos de uma hora, a deputada do PSD Teresa Leal Coelho informou os jornalistas que o relatório da auditoria da EY ao banco público está a ser digitalizado para ser distribuído aos deputados que integram a Comissão de Orçamento e Finanças (COFMA).



"Depois de uma apreciação que vai ser feita pelos grupos parlamentares, se concluirmos que não contém informação que viole qualquer dos segredos a que estamos sujeitos, o relatório será ainda hoje divulgado publicamente", afirmou.



Essa divulgação, precisou, deverá acontecer na página da Internet da Assembleia da República, www.parlamento.pt .

