Interesse do Novo Banco no EuroBic? "Banco deve procurar opções estratégicas"

Evgeny Kazarez, presidente do conselho de administração da Nani Holdings, a entidade que representa a Lone Star no capital do Novo Banco, considera que o banco liderado por António Ramalho deve procurar "opções estratégicas". Compras que só podem ser feitas após o final deste ano.

Evgeny Kazarez aos deputados, esta terça-feira, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, quando questionado sobre o interesse do banco no EuroBic.

"Em 2020/21, o banco deu um sinal muito claro ao mercado e abandonou todas as operações estrangeiras para se concentrar em Portugal. Vendemos a última operação relevante estrangeira que era a operação em Espanha. Isso significa que a nossa prioridade está na economia portuguesa, está nos particulares, nos negócios e nas empresas, é o financiamento da economia portuguesa que nos preocupa", disse o CEO do Novo Banco.

oi um dos cinco concorrentes que levantaram o caderno de encargos para a compra da instituição financeira, cujo prazo terminou a 9 de março.

Leia Também Presidente da Nani Holdings ajudou Banco de Portugal a vender Novo Banco em 2017

"O banco deve, como qualquer outro banco português, considerar opções estratégicas, o que traria valor para os seus acionistas, que são o Fundo de Resolução e a Nani Holdings", disseO responsável relembra, porém, que enquanto estiver a decorrer o plano de reestruturação, o banco "não pode fazer aquisições estratégicas". Ou seja, está impedido de avançar com aquisições até ao final de 2021.Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, no final de abril, António Ramalho sinalizou que o Novo Banco pode estar disponível para comprar outros bancos a partir de janeiro de 2022.Tal como o Negócios avançou, o Novo Banco fNa mesma audição, o presidente da Nani Holdings disse ainda que a entidade que lidera não foi abordada por "qualquer comprador estratégico ou banco espanhol" para a venda da sua posição no Novo Banco."Tanto quanto sei, o banco também não foi abordado", acrescentou.