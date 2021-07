PSD vota contra relatório do NB "se não sofrer alterações profundas"

E dá exemplos: nas críticas à supervisão, o "relator baseia-se em juízos de valor, retira conclusões que não se baseiam em factos, mas em suspeições", rejeitando que sejam os deputados a concluir que o chamado relatório Costa Pinto ficou na "gaveta" do regulador porque continha críticas à supervisão.

Leia Também Gestão do Novo Banco hesitou na recuperação de crédito a grandes devedores

Por outro lado, diz Duarte Pacheco sobre a administração do Novo Banco, "não se evidenciam todas as dúvidas que têm surgido sobre o regime de incentivos que estava criado e se a alienação de ativos foi feita pelo justo valor. Não se deteta essa conclusão" no relatório.Nesse sentido, o PSD irá "apresentar um conjunto vasto de propostas de alteração porque entendemos que, para prestígio da Assembleia da República e da comissão de inquérito, devemos todos fazer um esforço para termos um relatório aprovado com uma maioria tão ampla quanto possível".