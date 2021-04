Dono da Prebuild vai ser ouvido dia 6 no inquérito ao Novo Banco

João Gama Leão (na foto), o antigo dono da Prebuild, vai ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco no próximo dia 6 de maio.

Até agora a CPI não tinha conseguido contactar o empresário e terá sido o próprio João Gama Leão, atualmente a viver no Brasil, a entrar em inquérito com os serviços da Assembleia da República para acertar a data da audição.

O Novo Banco reclama 334 milhões de euros da Prebuild, um grupo que incluía, entre outras, empresas como a Levira, Aleluia Cerâmicas e Viúva Lamego. Gama Leão a par de Luís Filipe Vieira, Moniz da Maia e Nuno Vasconcellos, é apontado como uma dos responsáveis pelas perdas milionárias registadas pelo Novo Banco.

Neste contexto são aguardadas com expectativa as explicações de Gama Leão relativas aos motivos que levaram à falência do seu grupo e também a relação que manteve com o BES. A Prebuild, uma construtora, nos seus tempos áureos, chegou a ter forte atividade empresarial em países como Angola e a Colômbia.