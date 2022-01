Quem foram os CEO mais bem pagos de Wall Street em 2021?

2021 foi ano de "jackpot" no que toca a salários e bónus em Wall Street. David Solomon do Goldman Sachs e James Gorman do Morgan Stanley foram os CEO mais bem pagos.

