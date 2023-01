Há bancos a dificultar renegociação do crédito à habitação

Há bancos que estão a colocar obstáculos à renegociação dos empréstimos à habitação, destinada a famílias com dificuldades em arcar com a subida das taxas Euribor, noticia esta terça-feira o Público A denúncia é feita pela Deco, com directora do Gabinete de Protecção Financeira (GPF) da organização de defesa do consumidor a indicar que esses obstáculos vão desde a prestação de informações incorretas ao cálculo errado da taxa de esforço. Ao jornal, e embora ressalvando não ser uma prática generalizada, Natália Nunes diz que recebe cada vez mais casos de famílias elegíveis à redução da prestação da casa a quem são apresentadas propostas com efeito temporal limitado em vez de medidas estruturais, como a possibilidade de uma moratória de capital por um ano quando existe margem designadamente para se reduzirem os 'spreads'.O diário dá ainda conta de que há pelo menos um banco - o Eurobic - a exigir que a renegociação com recurso apenas a uma moratória de crédito por 12 meses seja feita através de um documento particular autenticado que custa ao cliente 253 euros.