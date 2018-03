Santander Totta compra negócio de cartões de crédito do Wizink

O Santander Totta vai passar a ser o dono do negócio de cartões de crédito e de débito em Portugal que pertencia ao Wizink, segundo revelou o banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Neste momento, o Wizink é detido em 51% pela Värde Partners e em 49% pelo Popular, que pertence ao espanhol Santander desde Junho do ano passado. Entretanto, houve um acordo, anunciado esta segunda-feira 26 de Março, que alterou a estrutura accionista.

O Popular vende a participação de 49% que detém no Wizink ao gestor americano de fundos de capital de risco. Só que parte da operação regressa ao grupo bancário, numa segunda parte do negócio anunciado.

"O Popular e o Santander Totta vão adquirir o negócio dos cartões de crédito e de débito comercializados pelo Popular em Espanha e Portugal, que o Wizink tinha comprado em 2014 e 2016 ao Popular", revela o comunicado.

O antigo banco electrónico do Popular transformou-se em Wizink em 2016, cerca de dois anos depois de o grupo espanhol ter alienado 51% do seu capital ao fundo Värde. Na sua carteira tinha, por exemplo, a banca de consumo do Citibank em Espanha. No final de 2016, os activos do Wizink engordaram com a aquisição do Barclaycard tanto em Portugal como em Espanha. Com a resolução do Popular, o Santander ficou dono das participações anteriormente detidas pelo seu concorrente. Agora, a participação accionista é vendida na totalidade, mas parte do negócio é recuperado.





"Após a transação, o Wizink prossegue com a sua estratégia de especialização em produtos simples de crédito e de poupança, que representam cerca de 90% das receitas totais do banco. A entidade ficará a gerir mais de 3.000 milhões de euros em saldos de cartões de crédito em Espanha e Portugal, e mais de 3.000 milhões de euros em depósitos e contas de poupança. Com uma experiência de 30 anos e mais de dois milhões de clientes, o WiZink lidera o mercado de crédito revolving em Espanha e Portugal", assinala o comunicado do Wizink.

"Com estas operações, o Grupo Santander retoma o negócio dos cartões de débito e de crédito do Banco Popular, o que permite melhorar a estratégia comercial e facilita o processo de integração do Popular", indica o comunicado. Em Espanha, é o Popular que faz a aquisição, em Portugal é o Santander Totta.

A transacção, que ainda aguarda autorizações regulatórias, deverá ficar concluída no segundo semestre deste ano. Em termos de capital do Santander, o impacto deverá ser positivo, com um impulso de 10 pontos base no principal rácio de capital, o Common Equity Tier 1.