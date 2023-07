Sociedade de investimento de Ortega supera pela primeira vez fasquia dos 2 mil milhões

Leia Também Amancio Ortega: logística é a nova aposta nos EUA

A empresa de investimento do multimilionário espanhol Amancio Ortega, a Pontegadea, registou uma subida de 30,2% dos lucros no ano passado, para 2.092 milhões de euros, tendo ultrapassado pela primeira vez a fasquia dos dois mil milhões de euros.Os dividendos arrecadados com a Inditex, dona da Zara e de que Ortega é fundador, e os ativos imobiliários foram os fatores que mais contribuíram para este crescimento.O valor total dos ativos imobiliários da Pontegadea cresceu 2,8 mil milhões de euros durante este período para 18,1 mil milhões de euros, um aumento percentual de 19%.Ao todo, a receita gerada pelo segmento imobiliário da sociedade de investimento foi de 782 milhões de euros.A carteira imobiliária foi recheada por novos ativos, sobretudo nos segmentos residencial e logístico.Nos últimos tempos, a Pontegadea tem reforçado o investimento no setor logístico, ao aplicar dinheiro em centros usados por grandes empresas a nível mundial, como a Fedex.Recentemente, a sociedade de investimento espanhola investiu 98,9 milhões de euros num centro logístico da retalhista norte-americana Walmart.A empresa investe ainda fortemente em edifícios de luxo nos Estados Unidos, de Nova Iorque e Seattle, além do investimento em escritórios.Os dividendos provenientes da Inditex contribuíram com 1.719 milhões de euros para a receita, enquanto os dividendos relativos a ações de outras empresas geraram 56 milhões de euros.