Amancio Ortega investe 27 milhões em parque fotovoltaico da Repsol

do parque eólico Delta da petrolífera espanhola.



A central fotovoltaica Kappa está totalmente operacional desde 2021 e conta com uma capacidade instalada de 126,7 megawatts, permitindo a criação de energia renovável equivalente à consumida por 71 mil casas.



O CEO da Pontegadea, Roberto Cibeira, adianta que "esta segunda operação com a Repsol corresponde à estratégia global de investimento da Pontegadea, consolidando o compromisso ambiental que acompanha todas as atividades da nossa carteira e reforça a nossa firme aposta na sustentabilidade, pela mão de um parceiro de referência como a Repsol".

O homem mais rico de Espanha, Amancio Ortega, anunciou uma nova compra relacionada com energias renováveis. É já o terceiro investimento no espaço de um ano.Através da empresa de investimento da família Ortega, a Pontegadea, o também fundador e dono da Inditex vai investir 27 milhões na compra de 49% da central fotovoltaica Kappa, pertencente à Repsol. O anúncio foi feito pela petrolífera espanhola esta quinta-feira, em comunicado.Na quarta-feira a Pontegadea já tinha revelado que ia proceder à compra de 5% da espanhola Enagas Renovable, num investimento de 3,5 milhões de euros.Este não é o primeiro investimento ligado à Repsol e às energias renováveis. Em 2021 Ortega comprou 49%