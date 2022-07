Amancio Ortega investe 3,5 milhões em renovável espanhola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Amancio Ortega vai entrar na indústria do hidrogénio. O investimento vai ser feito através da empresa de investimento da família, a Pontegadea, na espanhola Enagas Renovable. O antigo presidente e fundador da Inditex vai deter 5% desta renovável.

Ortega está também presente na empresa mãe, a Enagas, e detém também 5% desta energética, num investimento de mais de 280 milhões de euros feito em 2019. De acordo com o espanhol Cinco Dias, o investimento na Renovables foi de 3,5 milhões de euros.

O diário espanhol cita ainda o CEO da Enagas Renovables, Arturo Gonzalo Aizpiri, que explicou numa conferência com analistas, que este é um momento "crucial" para a empresa.

Este não é o primeiro investimento em renováveis, já que em novembro de 2021 a Pontegeada comprou 49% do parque eólico Delta da Repsol. Com este novo investimento Ortega fica agora com uma carteira de energéticas que inclui a espanhola Redeia e a portuguesa REN.

O homem mais rico de Espanha tem usado a empresa familiar, Pontegadea, para investir em imobiliário e é dono de várias propriedades em Nova Iorque, Toronto, Londres e Madrid.

A espanhola Enagas Renováveis é uma energética focada no desenvolvimento de projetos de hidrogénio e biogás. Ainda no início de julho, a HY25 comprou cerca de 30% desta empresa, através de um aumento de capital em 50 milhões de euros.