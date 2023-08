UBS com lucros recorde após aquisição do Credit Suisse

Leia Também UBS anuncia fim do Credit Suisse até 2025



Depois da divulgação dos resultados, as ações do UBS abriram a valorizar mais 7%, estando agora a subir 4,69% para os 23,20 franco suíços [cerca de 24,2 euros ao câmbio atual].



Ermotti prevê despedir de 3 mil trabalhadores na Suíça

As notícias de que a fusão entre as duas instituições resultaria em despedimentos há muito que têm vindo a ser divulgadas. Mas, esta quinta-feira, o CEO do UBS confirmou que planeia despedir cerca 3 mil pessoas só na Suíça.



"Teremos cerca de 3.000 postos de trabalho que serão redundantes nos próximos anos", afirmou, em entrevista à Bloomberg TV.



A aquisição do Credit Suisse resultou em lucros recorde no segundo trimestre para o grupo UBS. O banco liderado por Sergio Ermotti fechou o período de abril a junho com um resultado líquido de 28,9 mil milhões de dólares (26,6 mil milhões de euros ao câmbio atual).No acumulado do primeiro semestre, os lucros foram de 29,9 mil milhões, valor que compara com 4,24 mil milhões no mesmo período do ano anterior.A conclusão da aquisição do Credit Suisse foi comunicada a 12 de junho pelo UBS, num processo que demorou cerca de três meses. A venda foi fechada em meados de março , por cerca de