UBS vai cortar centenas de postos de trabalho na Ásia

O UBS vai despedir centenas de trabalhadores na Ásia na divisão de gestão de património, noticia a Bloomberg, que cita fontes com conhecimento do processo.





Até ao momento, o banco - que adquiriu o Credit Suisse por três mil milhões de francos suíços (3,13 mil milhões de euros) – já cortou vários postos de trabalho que ficaram duplicados para a mesma função, após a fusão. No entanto, até novembro são esperados mais cortes, especificam as referidas fontes.





O plano do UBS após a fusão com o antigo rival inclui a redução de mais de três mil empregos (só na Suíça) e um corte da despesa de mais de nove mil milhões de euros. A Bloomberg indica que esta pode ser apenas uma fração dos cortes a nível global.





Leia Também UBS sinaliza encerramento de dois terços do banco de investimento do Credit Suisse

O banco com sede em Zurique deverá eliminar alguns postos de trabalhado no departamento de relacionamento com o cliente na gestão de património em Hong Kong e Singapura. A maior parte dos trabalhadores visados deverão fazer parte das equipas do Credit Suisse que foram incorporadas pelo UBS.





A unidade gestão de património instituição na região da Ásia-Pacífico enfrentou uma queda, em termos homólogos, de 9% dos lucros antes de impostos.





No final do ano passado, o UBS contava com 850 funcionários de "private banking" na região da Ásia-Pacífico e o Credit Suisse com 580, segundo os dados do Asian Private Banker.





Leia Também UBS com lucros recorde após aquisição do Credit Suisse

Este ano, os despedimentos da banca têm sido uma realidade bastante vincada, à medida que o mercado receia o abrandamento da economia e assiste ao aumento das taxas de juro.





Mais recentemente, foi noticiado que o Barclays pretende despedir 5% da sua força de trabalho dedicada ao atendimento ao balcão, assim como "traders" do banco.