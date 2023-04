Credit Suisse perde 62 mil milhões de euros em depósitos e ativos sob gestão no primeiro trimestre

O Credit Suisse viu escorrer por entre os dedos 61,2 mil milhões de francos suíços, o equivalente a cerca de 62 mil milhões de euros ao câmbio atual, em depósitos e ativos sob gestão no primeiro trimestre, segundo as contas publicadas esta segunda-feira.

Os lucros antes de impostos do Credit Suisse foram de 12,8 milhões de francos suíços, resultado motivado pela redução a zero das obrigações "tier 1" no valor de 15 mil milhões de francos (valor semelhante em euros), na sequência do acordo de aquisição pelo UBS. Sem este ajuste, o banco teria registado um prejuízo antes de impostos de 1,2 mil milhões de francos (cerca de mil milhões de euros).

Em termos líquidos, o Credit Suisse registou um lucro de 12,43 milhões de francos suíços, depois de dois trimestres no vermelho.



Notícia em atualização