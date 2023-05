UBS diz que só teve quatro dias para avaliar compra do Credit Suisse

Leia Também UBS deve ficar apenas com o segmento de investimento do Credit Suisse e vender o resto

O UBS diz que foi apressado pelas autoridades a comprar o Credit Suisse, entrando num negócio que não pretendia, na sequência da crise que levou ao colapso do rival e levou as autoridades a intervir rapidamente no banco.Segundo a agência Reuters, que cita um comunicado enviado esta terça-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o UBS fez saber aos investidores que teve menos de quatro dias para levar a cabo as diligências devidas dadas as "circunstâncias de emergência".Nas contas do grupo, a operação terá tido um impacto na ordem dos 17 mil milhões de dólares (cerca de 15,7 mil milões de euros).A corrida ao levantamento de depósitos e uma grande queda no preço das ações levaram o banco central da Suíça a prestar assistência em termos de liquidez ao Credit Suisse a 15 de março sendo que, no dia seguinte, UBS e Credit Suisse assinaram um acordo de confidencialidade a partir do qual foram iniciadas as devidas diligências, segundo o comunicado.Passados quatro dias, a 19 de março, o maior banco da Suíça adquire então o Credit Suisse, a 19 de março, por três mil milhões de francos suíços (2,77 mil milhões de euros) naquela que constituiu a maior operação de consolidação na banca europeia desde a crise financeira.