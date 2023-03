UBS negoceia compra total ou parcial do Credit Suisse

O Banco Nacional Suíço, que já injetou 50 mil milhões de francos suíços em liquidez no Credit Suisse, e o regulador já terão informado os seus homólogos nos EUA e no Reino Unido de que a fusão entre as duas maiores instituições financeiras suíças é o seu "Plano A" para restabelecer a confiança no Credit Suisse e no sistema bancário.



Ainda assim, acrescenta o jornal, em estudo estão outras opções envolvendo os dois bancos, encontrando-se ambas as instituições a tentar avaliar que constrangimentos regulatórios poderão surgir em diferentes jurisdições.



O banco central helvético pretende uma solução rápida para travar a instabilidade e quer mesmo que esta seja alcançada ainda antes da abertura dos mercados na próxima segunda-feira.