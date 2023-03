BlackRock vs UBS: Duelo à vista pela compra do Credit Suisse?

"A BlackRock está a trabalhar numa oferta pelo Credit Suisse com o objectivo de superar um plano aprovado pelo banco central suíço para o helvético UBS adquirir o seu rival neste fim-de-semana", noticia o Financial Times, o mesmo jornal que tinha avançado esta sexta-feira que o UBS entrou em negociações para a compra total ou parcial do banco que tem estado no "olho do furacão".





"A gigante de investimento dos EUA está a avaliar uma série de opções e a trabalhar com outros investidores" com vista a apresentar uma oferta "apenas para partes do negócio", revelaram "várias pessoas com conhecimento do assunto" ao jornal britânico.





Mas a BlackRock já veio desmentir que esteja a preparar uma proposta para comprar o banco suíço. "A BlackRock não está a participar em nenhuma plano para adquirir tudo ou parte do Credit Suisse e não tem interesse em fazê-lo", garantiu à Reuters um porta-voz da gestora norte-americana de ativos.





Ora, o Financial Times chega ao ponto de garantir que quem está a liderar as negociações é Larry Fink, co-fundador e CEO da BlackRock, que chegou a trabalhar no First Boston, um banco de investimento que o Credit Suisse controla há mais de três décadas.





O Banco Nacional Suíço, que já injectou 50 mil milhões de francos suíços (50,7 mil milhões de euros) em liquidez no Credit Suisse, quer uma solução rápida para esta instituição financeira em dificuldades - que perdeu esta semana 25% do seu valor de mercado -, sinalizando mesmo que pretende ter o assunto resolvido antes da abertura dos mercados na próxima segunda-feira.

O Credit Suisse, que é o segundo maior banco da Suíça e uma das 20 maiores instituições bancárias da Europa, tornou-se o primeiro banco de grande dimensão à escala mundial a receber uma ajuda pública de emergência desde a crise financeira de 2008.