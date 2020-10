UBS paga semana de salário extra aos trabalhadores devido à pandemia

O banco suíço UBS, que duplicou os lucros no terceiro trimestre, está a pagar uma semana de salário aos trabalhadores com rendimentos mais reduzidos.

"Como sinal de apreço pelo seu contributo durante este ano desafiante, e reconhecendo que a pandemia poderá ter causado um impacto financeiro inesperado, a administração decidiu premiar os empregados com cargos de menor responsabilidade com um pagamento equivalente a uma semana de salário", refere o comunicado do banco com a apresentação de resultados do terceiro trimestre.

Este bónus, que vai ser pago aos trabalhadores em cargos menos relevantes, vai custar ao banco suíço cerca de 30 milhões de dólares, que entram nas contas do quarto trimestre.

Além deste prémio, o UBS decidiu ainda alterar a sua política laboral, facilitando os trabalhadores que querem mudar de carreira e sair do banco, sem perderem compensações a que tinham direito.

Este anúncio foi efetuado no mesmo dia em que o UBS anunciou que os lucros do terceiro trimestre dispararam 99% para 2,1 mil milhões de dólares. Um valor que ficou muito acima do esperado pelos analistas (1,557 mil milhões de dólares) e leva as ações do banco a valorizarem 2,88% para 11,24 francos suíços.

"Os resultados do terceiro trimestre continuam a demonstrar que a nossa estratégia está a diferenciar-nos", diz o CEO Sergio Ermotti, que em novembro vai ser substituído pelo antigo líder do ING, Ralph Hamers.

Na unidade de banca de investimento o UBS aumentou os lucros antes de impostos em 268%, beneficiando com o aumento do trading.