WiZink estuda venda de participação minoritária do negócio em Portugal

A Wizink, intermediária de crédito espanhola detida a 100% pela Varde Partners, está a estudar várias hipóteses para as operações em Portugal, numa altura em que tenta aumentar o crescimento e o valor do negócio, noticia a Reuters.Entre as hipóteses, exclusivamente em Portugal, a mais forte será uma "joint-venture", ou um acordo comercial para a venda de uma carteira de crédito ao consumo, mas o foco estará agora em encontrar um parceiro.Uma possível venda da unidade da WiZink em Portugal também está em cima da mesa, mas apenas para uma participação minoritária. A alemã Varde Partners escolheu o Deutsche Bank para avaliar o interesse no negócio.No primeiro semestre de 2023, a intermediária de crédito lucrou, em Espanha e Portugal, cerca de 60 mil euros, o que compara com perdas de 12 milhões de euros no mesmo período do ano passado.