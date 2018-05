Alphabet pode juntar-se ao Walmart no investimento na indiana Flipkart

A empresa-mãe da Google está em conversações para investir na gigante do comércio electrónico indiana Flipkart juntado-se ao Walmart. O investimento pode chegar aos 3 mil milhões de dólares.

Bloomberg

A Alphabet está em negociações para investir na Flipkart, empresa indiana de comércio electrónico, ao lado do Walmart, segundo fontes próximas do negócio, citadas pela CNBC.



O Walmart anunciou na quarta-feira, 9 de Maio, a aquisição de uma participação maioritária de 77% da Flipkart no valor de 16 mil milhões de dólares (13,4 mil milhões de euros). A empresa americana adiantou ainda estar disposta a negociar com outros investidores que potencialmente tivessem interesse em participar no investimento na Flipkart.



As conversações com a empresa liderada por Larry Page estão em curso mas nenhum acordo foi ainda alcançado. A Alphabet pode vir a adquirir uma participação no valor 3 mil milhões de dólares na empresa indiana Flipkart.



"Os rumores de a Google estar a ponderar investir na Flipkart têm sido ouvidos por aí mas suspeito que o sentido de oportunidade e os veículos de investimento não se alinham tão bem como o acordo do Walmart", afirmou Punit Soni, ex-director de produtos da Flipkart e antigo trabalhador da Google, citado pela CNBC.



O interesse da Alphabet neste negócio pode não estar directamente ligado ao comércio electrónico mas sim ao tamanho do mercado e em manter-se à frente da Amazon, especialmente a nível de serviços de cloud, segundo acrescenta Soni. A empresa de Jeff Bezos tentou também adquirir uma participação na empresa indiana de comércio electrónico Flipkart.



A Flipkart foi fundada por dois antigos funcionários da Amazon, em 2007, e controla cerca de 40% do mercado retalhista da Índia, colocando-se à frente da Amazon, a sua rival no mercado indiano, de acordo com a Forrester, uma empresa de análise, citada na Reuters.