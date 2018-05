Walmart adquire 77% da indiana Flipkart por 16 mil milhões de dólares

reuters, bloomberg

O Walmart anunciou esta quarta-feira, 9 de Maio, a aquisição de uma participação maioritária de 77% da gigante do comércio electrónico indiana Flipkart no valor de 16 mil milhões de dólares (13,4 mil milhões de euros), de acordo com a CNBC.



A restante parte do capital continua a ser mantida por investidores como o co-fundador da Flipkart, Binny Bansal, pela chinesa Tencent, pela Tiger Global Management, pela tecnológica Microsoft e pelo SoftBank. Este último que é um dos maiores accionistas da Flipkart e pode vender a sua participação ao Walmart, segundo a Reuters.

A empresa americana anunciou que a longo prazo pretende cotar a Flipkart em bolsa, salientando ainda que o mercado de comércio electrónico na Índia vai crescer cerca de quatro vezes mais do que a indústria do retalho.

"A Índia é um dos mercados de retalho mais atractivos do mundo, dada a sua dimensão e a sua taxa de crescimento, e o nosso investimento é uma oportunidade de parceria com a empresa que lidera a transformação do comércio electrónico no mercado", disse Doug McMillon, CEO do Walmart, em comunicado, citado na CNBC.

O Walmart planeia financiar o negócio através de uma combinação de emissão de dívida e dinheiro. As duas empresas estão ainda a negociar com outros investidores que potencialmente tenham interesse em participar no investimento. Caso tal aconteça, a participação do Walmart na empresa indiana pode ser reduzida, segundo a CNBC.

O acordo define também que ambas as empresas mantenham as suas marcas e estruturas operacionais. O gigante americano do retalho admite que o negócio deverá estar concluído ainda este ano.

O negócio vai ajudar o gigante do retalho dos EUA a fortalecer e a aumentar a sua fatia no mercado da Índia em relação à Amazon, que também tentou fazer uma oferta competitiva por uma participação na gigante do comércio electrónico indiana Flipkart.

A Flipkart foi fundada por dois antigos funcionários da Amazon, em 2007, e controla cerca de 40% do mercado retalhista da Índia, colocando-se à frente da Amazon, a sua rival no mercado indiano, de acordo com a Forrester, uma empresa de análise, citada na Reuters.