Amazon prepara uma oferta rival à da Walmart para comprar a Flipkart

A Amazon pode estar prestes a fazer uma proposta para comprar a Flipkart, empresa indiana de comércio electrónico, rivalizando com a Walmart que está em negociações com a retalhista.

A Amazon estará a preparar uma proposta de compra da retalhista Flipkart, competindo com a Walmart que está já em negociações com a empresa de comércio electrónico indiana. Os dois gigantes do retalho querem disputar o crescente domínio da indústria online na Índia, de acordo com a Reuters.





A Amazon mantém conversas preliminares para comprar a Flipkart competindo com a proposta de compra da Walmart, no entanto, segundo o jornal Mint, citado pela Reuters, o mais provável é que vença um acordo com a Walmart. Uma das razões apontadas para esta "maior probabilidade" está relacionada com o facto de a junção da Amazon com a Flipkart poderia representar problemas de concorrência. Isto porque as duas empresas ficariam com uma posição dominante no mercado online da Índia.





Já a Walmart está em negociações para adquirir mais de 40% da Flipkart. Caso esta compra aconteça pode tornar-se num dos maiores negócios realizados pela empresa fora do mercado americano, segundo a Reuters. Este negócio daria à Walmart acesso a um mercado de comércio electrónico que, de acordo com o banco de investimento Morgan Stanley, pode valer 200 mil milhões de dólares no espaço de 10 anos.



Caso o negócio com a Walmart tenha sucesso, a americana comprará a praticipação através da aquisição de acções primárias e secundárias, numa operação que poderá avaliar a retalhista da Índia em 21 mil milhões de dólares, segundo revelou o jornal Mint, citado na Reuters.