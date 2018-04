Walmart perto de comprar a indiana Flipkart por 12 mil milhões de dólares

Bloomberg / Reuters / Getty Images

A Walmart pode estar próxima de adquirir uma participação maioritária da Flipkartl, uma das principais empresas indianas de comércio electrónico, ao fechar um acordo de 12 mil milhões de dólares (9,76 mil milhões de euros), segundo fontes próximas ao negócio citadas na Bloomberg.



Os investidores da Flipkart chegaram a ponderar uma aquisição por parte da Amazon. No entanto, um acordo com a Walmart seria mais "fácil" de se concretizar, isto porque a empresa ainda não tem uma presença no mercado indiano, ao contrário da Amazon que é a segunda maior empresa de comércio online na Índia rivalizando com a Flipkart, de acordo com a agência noticiosa.



Caso o negócio com a Walmart se concretize, a empresa vai ter uma participação entre 60% a 80% da Flipkart, que fica assim avaliada em cerca de 20 mil milhões de dólares. A retalhista americana tem vindo a sondar a empresa indiana desde o ano passado.



A Tiger Global Management detém perto de 20% da Flipkart, uma participação idêntica à do SoftBank Group. Ambos os accionistas vão vender uma parte substancial das suas participações na empresa.



Depois dos EUA e da China, a Índia é o próximo mercado em disputa pelas grandes empresas. "Não há outro país com este tipo de oportunidades", disse Satish Meena, analista de previsões da Forrester Research, citado na agência noticiosa. "A Índia pode não ser um grande negócio agora, mas é uma oportunidade futura para a qual a Walmart e a Amazon estão de olho".

A Amazon tem vindo a expandir "agressivamente" o negócio na Índia por conta própria, segundo a Bloomberg. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, investiu cerca de 5,5 mil milhões de dólares no país. "O que a Flipkart demorou uma década a fazer, a Amazon conseguiu em metade desse tempo", disse Meena, citada na Bloomberg.

O negócio entre a Walmart e a Flipkart pode agora fortalecer a empresa indiana em relação à rival Amazon. A Flipkart foi criada em 2007 e é já a startup mais valiosa do país.