Espanhola Anaconda Foods chega a Portugal

Apresentando-se como “um grito contra a indústria de salgadinhos pouco saudáveis”, a empresa do setor dos “snacks” anunciou ter celebrado um acordo de marketing com a Celeiro, marca de produtos saudáveis que detém meia centena de lojas no nosso país.



Rui Neves ruineves@negocios.pt 15:55









"A primeira marca de alimentos biológicos em Espanha capaz de tornar saudáveis os 'snacks' tradicionais", garante a Anaconda Foods, que está presente em mais de 1.500 pontos de venda em Espanha, exporta para uma série de países, da Europa, Ásia, América e Médio Oriente, e vai chegar agora a Portugal. A empresa que afiança estar a "revolucionar o mercado de 'snacks'" celebrou dois acordos de marketing – com os supermercados de produtos saudáveis Celeiro, marca que detém meia centena de lojas em Portugal, e com a Food Makers, nome de uma cadeia de restaurantes saudáveis nos Países Baixos. "A Anaconda é um grito contra a indústria de salgadinhos pouco saudáveis, com propaganda enganosa e desenhos típicos de um museu de antiguidades", afirma a empresa espanhola, que em 2022 vendeu um total de dois milhões de sacos de "snacks", tendo registado uma faturação próxima dos 500 mil euros. O objectivo da Anaconda Foods é atingir um volume de negócios de quatro milhões de euros nos próximos três anos.

