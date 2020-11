APED lança campanha para evitar “correrias” de última hora nas compras de Natal

De modo a evitar as aglomerações de pessoas e reforçar a segurança de consumidores e colaboradores, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) lançou esta terça-feira (dia 10 de novembro) a campanha "Coro do Natal em Segurança".





Nesta campanha de antecipação das compras natalícias, criada pela Coming Soon, um coro de Natal canta uma versão da clássica música "Jingle Bells", relembrando o stress das compras de Natal e o quanto as filas se tornam enormes quando os consumidores deixam as compras para a última hora.

Para sensibilizar um maior número de consumidores, a APED lançou um vídeo publicitário de curta dimensão, que durante as próximas semanas irá ser apresentado em diversos espaços comerciais. "Com esta campanha a APED assume o compromisso de continuar a sensibilizar o consumidor para o planeamento atempado das suas compras, tendo em conta que o cumprimento das regras de segurança é uma responsabilidade que deve ser assumida por todos. Para manter a tradição do Natal, mesmo com a pandemia, cabe a cada um de nós fazer o que está ao nosso alcance para o tornar o mais tranquilo possível", refere num comunicado Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da APED.

De forma a permitir uma adequada fluidez de pessoas nos espaços comerciais, a associação portuguesa tem exigido um aumento do número de pessoas permitido por metro quadrado, sugerindo que fosse alterado de 5 para 8, em nome da saúde pública. "O setor do retalho continua em condições de garantir todas as medidas de segurança e proteção ao consumidor, como tem feito desde o inicio da pandemia A limitação do número de pessoas em loja é uma medida que provoca filas à porta dos estabelecimentos, logo uma medida incongruente quando o que se pretende é fomentar a segurança e saúde pública", acrescenta ainda Gonçalo Lobo Xavier num comunicado da APED.