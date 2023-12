ASAE apreende 1,2 toneladas da carne e azeite em Operação "Festas Felizes"

Leia Também ASAE instaura 19 contraordenações contra talhos e apreende carne e queijos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na sequência da operação "Festas Felizes", realizada nos últimos dias de norte a sul do país, apreendeu 1,2 toneladas de alimentos, suspendeu a atividade a seis operadores económicos, deteve uma pessoa e instaurou sete processos-crime e 55 processos de contraordenação.A operação teve como objetivo "fiscalizar o comércio de bens alimentares mais apreciados nesta época do ano e acautelar o cumprimento dos requisitos legais gerais e específicos associados a cada setor bem como detetar eventuais práticas fraudulentas", refere a ASAE num comunicado divulgado este domingo.No total, cerca de 400 operadores económicos foram fiscalizados, entre os quais retalhistas do setor alimentar, mercados, pastelarias com fabrico próprio, estabelecimentos de restauração e bebidas, entre outros.Foram, essencialmente produtos de carne e azeite, 14.300 rótulos de azeite, acessórios de corte, entre outros, num valor global aproximado de 12.000 euros.A ASAE determinou a, por "falta de condições de higiene e falta de condições técnico-funcionais, destacando-se ainda um estabelecimento, onde se procedia, de forma camuflada e ilicitamente, ao abate de animais".Foram também"pela prática de ilícitos relacionados com a fraude alimentar, especulação de preços e abate clandestino". Uma pessoa foi detida num estabelecimento que abatia animais ilicitamente, sendo sujeita a termo de identidade e residência.Nesta ação foram também instaurados, devido ao "incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, inexistência de processo ou processos baseados nos princípios do HACCP, irregularidades relativas a rotulagem de géneros alimentícios, falta de mera comunicação prévia, entre outras".