ASAE apreende quase 50 mil litros de óleo alimentar avaliados em 77 mil euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, na zona centro do país, 49.932 litros de óleo alimentar e 203.000 rótulos para serem colocados em embalagens que, com um valor total aproximado de 77 mil euros.Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, a ASAE indica que esse foi o resultado global de uma operação levada a cabo, na última semana, pela brigada especializada de práticas fraudulentas da Unidade Regional do Centro no âmbito do combate à fraude sobre mercadorias e indução em erro ao consumidor no setor do azeite e óleos alimentares, que incluiu váriasA operação - explica - teve início num estabelecimento retalhista de comércio alimentar onde se verificou a existência de embalagens de um produto alimentar, cujas imagens na rotulagem - "ramos de oliveira e azeitonas" e os dizeres "olival, acidez máxima", bem como a referência a uma zona com denominação de origem protegida de azeite, queNa sequência disso, e no decorrer da ação de fiscalização feita num fornecedor/embalador, especifica a ASAE, foram apreendidos 1.145 litros de óleo alimentar por falta de rotulagem de géneros alimentícios, tendo sido ainda