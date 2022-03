Sonae Sierra refinancia-se com emissão de 25 milhões em dívida sustentável

A Sonae Sierra emitiu 25 milhões de euros em dívida sustentável, numa operação que foi montada e totalmente subscrita pelo BPI. O objetivo da colocação é sobretudo refinanciar um empréstimo concedido pelo banco liderado pelo grupo Oliveira e Costa à empresa."A Sonae Sierra e o BPI lançaram uma emissão de obrigações "sustainability-linked", em que uma parte da margem do financiamento se encontra indexada ao desempenho da Sonae Sierra em dois indicadores de sustentabilidade, a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o aumento da taxa de reciclagem de resíduos nos seus centros comerciais, de acordo com o comunicado conjunto das duas entidades", pode ler-se no comunicado enviado pelo BPI.Segundo a nota de imprensa, a emissão permite refinanciar um empréstimo concedido pelo BPI à Sonae Sierra, no montante de 25 milhões de euros, convertendo-o em financiamento sustentável. A operação foi integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI.Para o banco liderado por Oliveira e Costa, esta operação "reforça o posicionamento do grupo CaixaBank em ‘sustainable finance’ , através da consolidação da sua posição no mercado português como um dos líderes em emissões sustentáveis".