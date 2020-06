Dona da Zara vai investir mil milhões na expansão das vendas online

Os prejuízos causados pela pandemia da covid-19 levaram o grupo Inditex a acelerar a expansão do negócio digital. A dona da Zara fechou o trimestre com prejuízos, pela primeira vez na sua história, e anunciou o encerramento de mais de mil lojas. O foco dos próximos três anos serão as vendas online.



O grupo apresentou esta quarta-feira uma revisão do seu plano estratégico, para o período entre 2020 e 2022, ao longo do qual prevê investir 900 milhões de euros por ano, num total de 2,7 mil milhões de euros. Desse montante, mil milhões de euros estão reservados para investimentos no segmento digital.



Em 2022, a dona de marcas como a Zara ou a Massimo Dutti, quer que mais de 25% das suas vendas sejam feitas pela internet, face aos 14% registados no ano passado. Em abril, as vendas online do grupo dispararam 95%. No trimestre, a subida foi de 50%.