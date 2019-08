Dona do Minipreço ratifica nova administração e salário de 3 milhões para o CEO

A cadeia de supermercados DIA - Distribuidora Internacional de Alimentación acaba de dar luz verde ao novo conselho de administração. No mesmo encontro, foi aprovado o salário do novo CEO, de 3 milhões de euros, superior em 400% ao do seu antecessor.





Na assembleia extraordinária de acionistas, foram ratificados Stephan DuCharme, Michael Casey e Sergio Ferreira Diascomo como representantes do maior acionista do grupo, a Letterone, no conselho de administração. Christian Couvreux e José Wahnon Levy surgem como independentes e, finalmente, Karl-Heinz Holland tem luz verde para exercer as funções de CEO.