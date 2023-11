Empresários de Campia investem três milhões na conversão de antigo Lidl na Castelo do Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 1975, um grupo de empresários naturais de Campia, Viseu, fundavam em Rio Tinto, Gondomar, a Coelho da Silva & Castelo, empresa dedicada ao setor dos materiais de construção e decoração, que tem atualmente nove sócios, sendo gerida pela segunda geração e liderada pelos sócios-gerentes Jorge Castelo, Roberto Di Vincenzo e António Duarte, que contam já com a colaboração da terceira geração.

Com cinco lojas em exploração, localizadas em Viseu, Lisboa, São João da Madeira e Gondomar (duas unidades), que operam sob a marca Castelo, a empresa fechou o último exercício com uma faturação de 6,5 milhões de euros, prevendo este ano "atingir um volume de negócios ligeiramente superior" e com uma grande novidade.

Na próxima sexta-feira, 17 de novembro, chega ao Porto, com a abertura de uma loja na Rua Orfeão do Porto, ocupando precisamente o espaço daquele que foi o primeiro supermercado Lidl na cidade Invicta, aberto no ano 2000 e que fechou em agosto de 2019.

Agora com 32 trabalhadores, a Coelho da Silva & Castelo investiu "cerca de três milhões de euros" na sua sexta loja, que tem uma área comercial superior a mil metros quadrados e 80 lugares de estacionamento, e que irá "criar 10 empregos".

"O espaço foi pensado ao detalhe para proporcionar uma completa experiência ao cliente, com a diversificação de produtos e um portfólio de marcas de referência nacionais e internacionais. A loja pretende destacar-se como um local privilegiado para a apresentação das últimas tendências de materiais de construção e decoração", referem os sócios-gerentes da Coelho da Silva & Castelo, em comunicado.

Vocacionada para o comércio de materiais de construção, decoração, pavimentos e revestimentos, bricolage e ferramentas, a empresa apresenta na loja do Porto cerca de 30 ambientes de marcas nacionais e internacionais, destacando-se as cerâmicas, pedra natural, papel de parede, torneiras e sanitários, móveis e cerâmicos de casa de banho, eletrodomésticos e mobiliário de cozinha.

De referir que o primeiro "showroom" da Castelo, com cerca de 450 metros quadrados, localiza-se em Rio Tinto, na zona da Areosa, onde também dispõe de uma segunda loja, de 650 metros quadrados, dedicada à área de máquinas e ferramentas, tintas e bricolage.