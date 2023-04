Fnac Darty vai comprar MediaMarkt

Leia Também Península Ibérica ajudou a amortizar quebra de receitas da Fnac em 2022

A Fnac Darty firmou, esta quinta-feira, um acordo para a compra da MediaMarkt Portugal, uma transação que pretende concluir este verão, mas sujeita ainda à aprovação da Autoridade da Concorrência.Em comunicado, enviado às redações, o grupo indica ter celebrado um acordo com a subsidiária da Ceconomy, a MediaMarktSaturn, com o objetivo de aquisição de 100% das suas operações em Portugal que permitirá "abrir um novo capítulo de expansão bem-sucedida"."A aquisição da MediaMarkt Portugal permitirá à FNAC aumentar a sua dimensão em Portugal, um mercado dinâmico e relevante para o grupo, sendo esta uma oportunidade para alcançar uma forte posição de mercado, assim como replicar o modelo de eficiência e complementaridade já demonstrado pela fusão entre a FNAC e a Darty em França, em 2018", afirmou o CEO do grupo, Enrique Martinez, citado na mesma nota.Além disso, realça o mesmo responsável, esta compra "permitirá unir forças no pós-venda e outros serviços e alargar a nossa ação no desenvolvimento de um consumo responsável e de uma economia circular".Com este projeto de aquisição, cujo potencial valor não foi divulgado, a FNAC Portugal diz que "pretende reforçar a sua trajetória de crescimento, consolidando a sua posição de liderança em Portugal e aproveitando a oportunidade para acelerar o crescimento nos mercados onde já atua, bem como diversificar e expandir para as categorias de grandes e pequenos eletrodomésticos, no intuito de fortalecer a sua oferta de serviços e melhorar a sua eficiência global"."A Media Markt Portugal oferece uma excelente variedade de eletrodomésticos e produtos técnicos, com uma extensa gama de referências e marcas, a que se acrescenta um serviço amplamente reconhecido", aponta a Fnac, destacando ainda a "operação sólida e consolidada" da retalhista de produtos tecnológicos que conta com 10 lojas físicas e uma "online", emprega cerca de 450 funcionários e registou um volume de vendas na ordem dos 140 milhões de euros no exerício de 2021/2022.A aquisição, a ter luz verde da Autoridade da Concorrência, acontece no ano em que a Fnac celebra 25 anos de operação em Portugal, onde tem uma rede de 35 lojas Fnac, seis centros PC Clinic e uma loja Nature et Découvertes, além do "site". A Fnac Portugal fechou 2022 com uma faturação na ordem dos 370 milhões de euros, o melhor resultado de sempre.Após efetivada a compra, até que a transição de marca seja concluída, a marca MediaMarkt continuará a estar presente em Portugal, explica o grupo, indicando que, na sequência da transação, toda a relação com clientes continuará a ser assegurada pelas entidades jurídicas adquiridas pela FNAC Portugal.