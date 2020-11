Ibersol fecha 36 restaurantes em Espanha e abandona o estádio do Barcelona

Fortemente penalizada pela crise pandémica, a Ibersol chegou ao final de setembro com um total de 626 restaurantes em Portugal (360), Espanha (253), Angola (10) e outras localizações (3), tendo encerrado em definitivo, ao longo destes nove meses, 42 unidades, 16 das quais franquiadas, e concretizado a abertura de nove novos restaurantes próprios.

O grosso dos encerramentos aconteceu em Espanha, onde fechou 36 restaurantes, dos quais 24 próprios, e abriu duas unidades.

"O encerramento dos 24 restaurantes próprios em Espanha resultaram da decisão de concentração da atividade da Pizza Movil e Pizza Hut nos centros urbanos, da opção de não renovação dos contratos de arrendamento de seis restaurantes das marcas Pans, Ribs e Frescco, e do termo do contrato de concessão no estádio do FCB", explica a Ibersol na divulgação das suas contas relativas aos primeiros nove meses deste ano.

Entretanto, "dando seguimento à estratégia de expansão da KFC foram abertos cinco novos restaurantes, um dos quais em Espanha, dois Burger King e um Ribs em Portugal e o último restaurante que restava por abrir no aeroporto de Barcelona ao abrigo do contrato que teve início em Maio de 2018, para completar os compromissos resultantes das adjudicações que nos foram efetuadas", avança a empresa coliderada por Pinto de Sousa e Alberto Teixeira, esta sexta-feira, 20 de novembro, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De referir que, em outubro e novembro, a Ibersol já inaugurou quatro restaurantes - dois Taco Bell’s, um Burger King e um Ribs -, "estando previsto a abertura adicional de três unidades ‘drive thru’ até final do ano, dado o bom desempenho destes formatos no atual contexto pandémico", realça a empresa que explora espaços de restauração de marcas como a KFC, Burger King ou Pizza Hut.

A Ibersol fechou os primeiros nove meses deste exercício com prejuízos de 36,9 milhões de euros, o que contrasta com lucros de 10,5 milhões obtidos no mesmo período do ano passado, tendo a faturação registado uma redução homóloga de 39,9% para 213,9 milhões de euros.