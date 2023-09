Lidl Portugal investe 3,5 milhões anuais em aumento do subsídio de refeição

Leia Também Exportações através do Lidl com impacto de 245 milhões na produção nacional

O Lidl Portugal vai aumentar, a partir de outubro, o subsídio de alimentação dos cerca de 9.000 colaboradores, num investimento anual na ordem de quase 3,5 milhões de euros.Em comunicado, enviado às redações, a retalhista de origem alemã especifica que o subsídio de refeição vai ser revisto em alta dos atuais 7,63 euros para 9,60 euros, o que reflete um aumento de 25,8%.Na prática, adianta, a medida vai traduzir-se num aumento líquido mensal de até 44 euros."Os nossos colaboradores são o nosso principal foco, por isso as medidas que tomamos na nossa política retributiva são a pensar no bem-estar e nas necessidades das nossas pessoas. Podermos anunciar este aumento do subsídio de alimentação, neste período complicado e exigente que atravessamos, era para nós muito importante. Trabalhamos todos os dias para oferecer um emprego estável e de qualidade, que consiga realmente fazer a diferença na vida das nossas pessoas", diz a administradora de Recursos Humanos do Lidl Portugal, Maria Román, citada na mesma nota.A retalhista sublinha que esta é uma medida adicional às já implementadas este ano pelo Lidl Portugal em prol dos seus colaboradores, lembrando que, em janeiro, aumentou todos os seus operadores de loja e entreposto, com o salário de entrada a subir quase 10%, para os 820 euros, valor auferido no primeiro ano de trabalho – um aumento superior aos 7,8% definidos pelo Governo, que colocou o salário mínimo nacional, em 2023, nos 760 euros.Os colaboradores nos restantes escalões da operação em Portugal foram igualmente aumentados, sendo que as posições que não tiveram atualização salarial receberam um prémio de, pelo menos, 3% do valor bruto anual do seu vencimento, explica.O Lidl chegou a Portugal há 28 anos, tendo atualmente 270 lojas de norte a sul do país.