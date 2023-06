Exportações através do Lidl com impacto de 245 milhões na produção nacional

As exportações do Lidl Portugal representaram, no ano passado, 1,9% do total das vendas nacionais de produtos alimentares para a União Europeia (UE) que, "de forma direta, indireta e induzida, geraram ainda um impacto de 245 milhões de euros nos setores de atividade associados à sua produção", ou seja, mais 12% face a 2021.



É o que revela a nova edição do "Estudo de Impacto das Exportações do Lidl na Economia Nacional", realizado pela KPMG, apresentado esta quarta-feira.



Em comunicado, enviado às redações, a retalhista de origem alemã indica que, no seu ano fiscal de 2022 (março de 2022 a fevereiro de 2023), o Lidl impulsionou as vendas de mais de 100 fornecedores nacionais, ajudando a exportar mais de 200 produtos para 29 países dos 32 onde está presente, sendo a Alemanha, Espanha e França os principais mercados.



"O crescimento sustentado da exportação de produtos nacionais para os vários mercados onde o Lidl está presente tem refletido o compromisso do retalhista com o país e os fornecedores portugueses ao longo dos anos, bem como o seu papel preponderante na economia nacional", refere a cadeia de distribuição autointitulando-se como "a maior rede de distribuição na Europa".



No pódio das categorias mais relevantes figuram as frutas e legumes (26,2 mil toneladas, ou mais 20% face ao período homólogo), seguindo-se os vinhos e licores (6,9 milhões de litros, ou mais 34%) e, por fim, os legumes e leguminosas enlatados (22,6 mil toneladas, ou mais 169%). Face ao ano anterior há três secções que mais do que duplicaram as quantidades exportadas. A saber: artigos de charcutaria (+435%), queijos (+253%) e peixe e conservas de peixe (+230%), indica o Lidl Portugal.



O estudo revela ainda que, no ano passado, por cada euro gasto em produtos destinados à exportação, foram gerados 1,87 euros na economia portuguesa, tendo o Lidl contribuído mais significativamente para os setores dos produtos alimentares, de agricultura, da produção animal e da caça e dos serviços relacionados, assim como das bebidas e produtos da pesca e de aquacultura.



Dos fornecedores que vendem para o exterior através do Lidl 78% são pequenas e médias empresas, sendo que, à luz do estudo, o volume de negócios associado às exportações facilitadas pelo Lidl gerou, em 2022, a criação de 4.932 empregos em Portugal, um aumento de 8% face a 2021, representando mais 364 postos de trabalho, de forma direta, indireta e induzida.



"Num ano desafiante como o de 2022, marcado pelo conflito Ucrânia-Rússia e um cenário de inflação crescente ajudámos a exportar mais de 200 produtos nacionais e a criar quase 5 mil empregos só através da exportação. São números que nos deixam muito satisfeitos", realça o administrador de Compras do Lidl Portugal, Bruno Pereira, citado no comunicado enviado às redações.



O Lidl, que pertence ao grupo Schwarz,chegou há 28 anos a Portugal, onde conta hoje com um universo de aproximadamente 9.000 colaboradores, distribuídos por mais de 270 lojas e quatro direções regionais e entrepostos (Santo Tirso (Norte), Torres Novas (Oeste), Sintra (Centro) e Palmela (Sul), para além da sede.