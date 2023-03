Lidl investe 110 milhões no seu maior entreposto logístico em Portugal

Leia Também Lidl exportou 27 mil toneladas de frutas e legumes nacionais em 2022

O Lidl lançou, esta terça-feira, a primeira pedra simbólica do novo entreposto em Loures, que representa um investimento de 110 milhões de euros e vai criar 200 postos de trabalho, numa cerimónia que contou com o ministro da Economia, António Costa Silva.A nova infraestrutura logística, com data prevista de abertura para o segundo trimestre do próximo ano, vai ser a quinta do país, a seguir às de Santo Tirso, Torres Novas, Palmela e Sintra que abastecem 272 lojas que a cadeia de supermercados de origem alemã tem de norte a sul do país e empregam mais de 9.000 colaboradores, mas será a maior em termos de área bruta de construção, com 54 mil metros quadrados."Hoje é um dia feliz para o Lidl, para o concelho de Loures e para a região metropolitana de Lisboa", afirmou o administrador de expansão e infraestruturas do Lidl, Milton Rego."Será mais um marco de referência na logística em Portugal", disse o mesmo responsável, destacando que o novo entreposto, com capacidade de armazenamento para mais de 44 mil paletes, terá "materiais eficientes, soluções de conforto e operações vanguardistas".Do ponto de vista ambiental, Milton Rego destaca que o entreposto estará dotado de painéis solares para a produção de energia, de 2,5 megawatts-pico, "o suficiente para abastecer 80 moradias por ano" e de um sistema de captação e aproveitamento de águas pluviais e de postos para carregamento de veículos elétricos.Na construção da infraestrutura, que está a ser erguida numa antiga pedreira, o que representa "um desafio do ponto de vista da engenharia", obrigando desde logo à movimentação de quase 2 milhões de metros cúbicos de terra, vão estar envolvidas mais de 80 empresas portuguesas, com um total de 350 colaboradores.