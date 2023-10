Lidl investe 6,5 milhões em aumentos salariais a partir de 2024

Leia Também Lidl contribuiu com quase 3,1 mil milhões de euros para a economia portuguesa

O Lidl anunciou esta terça-feira um aumento de até 10% nos salários dos trabalhadores de loja e entreposto a partir de 2024, num investimento de 6,5 milhões de euros que englobará "mais de 90%" dos funcionários."Num investimento avaliado em 6,5 milhões de euros, este aumento entra em vigor já em janeiro de 2024, reforçando o empenho da insígnia na sua proposta de valor aos seus colaboradores e potenciais candidatos", sustenta o Lidl em comunicado."Desta forma - acrescenta - os colaboradores de loja e entreposto verão a sua remuneração aumentada no próximo ano, seja por progressão em escalões já existentes ou pela criação de um escalão adicional".Segundo recorda a cadeia alemã de supermercados, esta revisão salarial anual segue-se ao aumento do subsídio de refeição de 7,63 euros para 9,60 euros, anunciado em setembro e que entra em vigor já este mês, num investimento anual adicional avaliado em 3,5 milhões de euros."Sermos competitivos e cuidarmos das nossas pessoas é uma das nossas prioridades", afirma a administradora de Recursos Humanos do Lidl Portugal, Maria Román, citada no comunicado, salientando que o objetivo do grupo é "garantir a criação de um emprego estável e de qualidade".Assumindo como "prioridade a manutenção de vínculos laborais sólidos", a empresa diz que todos os seus trabalhadores possuem contratos sem termo ("exceto em situações pontuais de fluxos adicional de trabalho"), recebendo um subsídio de refeição de 9,60 euros/dia e subsídios de férias e Natal.Adicionalmente, "todos os colaboradores do Lidl, independentemente da sua carga horária ou contrato, usufruem de um seguro de saúde de referência com um valor de mercado de 440 euros, com extensão ao seu agregado familiar em condições muito vantajosas", podendo ainda gozar uma folga no seu dia de aniversário (ou numa data à escolha do colaborador, a partir de 2024) e de três dias adicionais de férias anuais na ausência de faltas injustificadas.Há 28 anos em Portugal, o Lidl conta com cerca de 9.000 colaboradores, distribuídos por mais de 270 lojas e quatro direções regionais e entrepostos, além da sede, em Santo Tirso (Norte), Torres Novas (Oeste), Sintra (Centro) e Palmela (Sul).