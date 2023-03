Marcelo: Rui Nabeiro foi "um exemplo e uma inspiração para todos"

um exemplo e uma inspiração para todos quantos podem devolver à sociedade um pouco daquilo que esta lhes deu"."O Presidente da República lamenta a morte do empresário Rui Nabeiro e apresenta à família as mais sentidas condolências", escreve Marcelo rebelo de Sousa numa nota publicada no site da Presidência. Marcelo detalha também, na mesma nota, que ainda ontem [sábado], ao fim da tarde "teve a oportunidade de o visitar no hospital".

Para o Chefe de Estado, "Rui Nabeiro foi um precursor, construiu uma marca global, como há poucas no nosso país, mantendo sempre a sede e o coração da sua atividade em Campo Maior, terra onde nasceu e onde deixa um generoso legado", escreve também.