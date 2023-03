Morreu o empresário Rui Nabeiro, aos 91 anos

Rui Nabeiro, fundador da Delta e presidente do Grupo Nabeiro, faleceu este domingo, em Lisboa, aos 91 anos. A informação é avançada pela família do comendador em comunicado enviado às redações.



"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, aos 91 anos", lê-se na informação enviada às redações.





"hospitalizado com prognóstico reservado, devido a doença respiratória" e em que a família reconhecia a "gravidade da situação".





Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931, no seio de uma família humilde, em Campo Maior. Era casado com Alice, a mulher de toda uma vida, que conheceu nos bancos da escola primária e com quem teve dois filhos.



Terceiro dos quatro filhos de Manuel dos Santos Nabeiro e Maria de Jesus Azinhais, provinha de uma família com poucos recursos – a mãe tinha uma mercearia, o pai foi cavador e motorista antes de se dedicar ao café –, pelo que começou a trabalhar aos 12 anos, ajudando a mãe no seu estabelecimento e o pai e os tios Joaquim e Vitorino na torra do café. Mas não sem antes concluir o ensino primário – naquela época, no Alentejo rural de finais da década de 30, inícios dos anos 40, a taxa de analfabetismo era elevadíssima e ter a quarta classe era uma raridade.



Aos 17 anos, após a morte do pai, assumiu as rédeas da pequena torrefacção familiar e, com o fim da guerra civil em Espanha, começou também a vender café no país vizinho, criando uma sociedade com os seus tios, a Torrefacção Camelo.



Mas aos 30 anos, em 1961, decidiu continuar sozinho o seu percurso, tendo criado a Delta Cafés com apenas três funcionários. Hoje são cerca de 3.500, repartidos por 23 empresas do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que operam nos mais variados sectores: indústria, serviços, comércio, hotelaria, imobiliário, agricultura e vitivinicultura e distribuição.



O fundador da Delta estava "hospitalizado no Hospital da Luz devido a problemas respiratórios", adianta também o mesmo comunicado.

"O espírito empreendedor e a sua ética de trabalho estiveram sempre presentes nos momentos decisivos da sua vida. Em 1961, criou a Delta Cafés, dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal e hoje em forte expansão nos mercados internacionais", acrecsenta também a empresa.

Não existem ainda informações sobre a data e o programa das cerimónias fúnebres.

Já esta manhã a CNN tinha revelado uma nota interna do grupo enviada aos trabalhadores, assinada pelo neto e CEO da empresa, Rui Miguel Nabeiro, onde se referia que Rui Nabeiro estava