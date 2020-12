Mercadona abre em Viana do Castelo e prepara-se para chegar às 20 lojas em Portugal

A rede de supermercados Mercadona abre esta quarta-feira, 2 de dezembro, o primeiro supermercado no distrito de Viana do Castelo, anuncia a empresa num comunicado enviado às redações.





A nova loja encontra-se instalada na Estrada da Abelheira, n.º 1327, na localidade de Abelheira. Ocupa uma área de venda de 1.900 metros quadrados, tem um parque de estacionamento de 120 lugares, e dispõe das secções de Talho, Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Frutas e Legumes e o Pronto a Comer, que oferece refeições quentes prontas a levar.





A abertura deste supermercado implicou a criação de cerca de 60 postos de trabalho sendo que todos os colaboradores têm contratos sem termo desde o primeiro dia, como é política da Mercadona.





Este espaço foi concebido segundo o Modelo de Loja Eficiente que a Mercadona está a implementar em toda a sua cadeia, e que representa uma poupança energética superior a 40% face a uma loja tradicional.





Atualmente, o horário de funcionamento do supermercado Mercadona de Viana do Castelo é das 9:00h às 21:30h, de segunda-feira a domingo. O horário está sujeito às restrições temporárias que eventualmente venham a ser decretadas pelas entidades competentes, e que serão informadas nos canais próprios da empresa.





O próximo supermercado Mercadona a abrir será em Campanhã, na cidade do Porto, no dia 16 de dezembro. A abertura desta loja concluirá o objetivo traçado pela empresa de ter, no final de 2020, 20 lojas em funcionamento, distribuídas pelos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.



Vila Nova de Gaia (Canidelo e Mafamude), Matosinhos, Maia, Gondomar, Porto, Barcelos, Braga, Ovar e São João da Madeira foram as primeiras cidades portuguesas a receber supermercados da empresa de Valência, que contabiliza já ter investido mais de 260 milhões de euros no país.