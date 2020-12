Mercadona chega no Natal à zona mais deprimida do Porto

Junto à Alameda de Cartes, entre a Via de Cintura Interna e a Circunvalação, naquela que é a zona mais pobre e excluída do Porto, abre na próxima quarta-feira, 16 dezembro, o 20.º e último supermercado da Mercadona em Portugal em 2020.

Mas é precisamente a zona oriental da cidade que será alvo de um "novo" Porto, promete a autarquia, apresentando uma série de projetos-âncora que pretende mudar o rosto mais deprimido da Invicta.

Projetos como o Terminal Intermodal de Campanhã, já em construção e que está orçado em 13 milhões de euros, ou a ambiciosa reconversão do antigo matadouro da freguesia, num investimento de 40 milhões de euros a cargo da Mota-Engil, assim como a duplicação em curso do Parque Oriental, a expansão do Parque de São Roque e a criação do Parque Alameda de Cartes.

A abertura da loja de Campanhã concluirá o objetivo traçado pela Mercadona de ter, no final de 2020, duas dezenas de supermercados em funcionamento em Portugal, distribuídos pelos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

A Mercadona pretende abrir mais um supermercado no Porto em 2021, tendo também já anunciado que no próximo ano irá inaugurar mais lojas nas cidades de Guimarães, Santa Maria da Feira, Vila Nova de Famalicão e Espinho, tendo aberto esta segunda-feira, 7 de dezembro, mais 60 vagas de emprego para a sua segunda loja em Matosinhos.