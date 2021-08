Mercadona cria 65 empregos com abertura de supermercado em Vila Nova de Famalicão

Leia Também Mercadona abre hoje um supermercado “metálico” em Portugal

Leia Também Mercadona abre terceira loja no Porto e prevê mais sete até ao fim do ano

Leia Também Mercadona “cola-se” a 13 de julho ao Lidl e Supercor no Porto

A Mercadona inaugurou esta quinta-feira mais uma loja em Portugal, desta vez em Vila Nova de Famalicão. A retalhista espanhola abriu um supermercado com 1.900 metros quadrados de área de vendas, na Rua António Ferreira Magalhães, junto ao Estádio Municipal de Famalicão.Em comunicado, a empresa indica que esta loja permite a "criação de cerca de 65 postos de trabalho, estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo assim para a criação de emprego local."Este supermercado tem uma área de vendas de 1.900 metros quadrados, dispondo das secções de charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, talho, frutas e legumes e ainda pronto a comer.A empresa explica que este supermercado foi concebido "segundo o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona com corredores amplos", dispondo ainda de "lineares específicos de leite fresco e sumos refrigerados, mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento e uma máquina de sumo de laranja espremido na hora."A loja conta com 160 lugares de estacionamento e ainda dois lugares destinados a carregamento de veículos elétricos, ligados à rede MOBI.E.O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, indica em comunicado que "é sempre gratificante para um presidente de câmara ver o seu território ser escolhido para receber novos investimentos", destacando o "contributo que esta nova superfície comercial vai dar para a qualificação e desenvolvimento desta zona urbana da cidade."Sofia Cardoso, a diretora regional de relações externas da Mercadona do distrito de Braga, afirma que a empresa está satisfeita com "a abertura desta loja em Vila Nova de Famalicão, uma cidade muito dinâmica, enquadrada numa região de grande tradição industrial, uma cidade em permanente desenvolvimento e que, assim o desejamos e esperamos, nos vai receber com carinho e expectativa."A Mercadona já conta com 24 lojas em Portugal, nos distritos de Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. A empresa já abriu quatro das nove lojas previstas para este ano. Em 2021, a empresa quer investir 150 milhões de euros em Portugal e recrutar um total de 600 pessoas.