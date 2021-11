Mercadona oferece 65 empregos em Sintra com “salário atrativo”

A Mercadona, que emprega atualmente em Portugal cerca de 2.300 pessoas, distribuídas entre supermercados, escritórios e bloco logístico, vai iniciar o processo de recrutamento de cerca de 65 pessoas - "para todas as secções, em regime de ‘part-time’ e ‘full-time’" - para a nova loja que pretende abrir, no próximo ano, no concelho de Sintra.

"Além de um salário atrativo e contrato de efetividade desde o primeiro dia, a Mercadona oferece aos seus colaboradores a possibilidade de evoluírem dentro da empresa, recorrendo a políticas de formação constante e adaptada ao posto a desempenhar", enfatiza a retalhista espanhola, em comunicado enviado às redações, esta segunda-feira, 29 de novembro.

Daí que "os candidatos deverão ter disponibilidade para realizar a sua formação na zona Norte de Portugal, num período de 6 a 10 meses", salienta a Mercadona, que se diz apostada na "construção de carreiras, na promoção interna, na equidade e na progressão salarial, reconhecendo o talento dos seus colaboradores e permitindo o seu desenvolvimento pessoal e profissional".

Também para abertura prevista para 2022, a Mercadona tem em curso recrutamentos nas cidades de Guimarães, Braga, Póvoa de Varzim, Montijo, Setúbal e Santarém.

Com 28 lojas em operação em território português, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, a Mercadona vai inaugurar a sua última loja em 2021 no dia 13 de dezembro, em Santa Maria da Feira.

No ano passado, que fechou com um total de 20 supermercados em Portugal, a subsidiária lusa da Mercadona faturou 186 milhões de euros.