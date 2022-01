Mercadona investe 24,5 milhões de euros em armazém na Póvoa de Varzim

A Mercadona investiu 24,5 milhões de euros num novo armazém, com uma área de 12.000 metros quadrados, que veio não só ampliar a capacidade do bloco logístico da Póvoa de Varzim, como reconfigurar todo o espaço.



Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a retalhista espanhola explica que o novo armazém, adjacente ao que funciona desde 2019, "vem dar resposta à evolução do projeto de expansão da empresa em Portugal" e levou a "uma reconfiguração total do espaço".





A infraestrura vai passar a "armazenar as frutas e legumes que diariamente saem para os supermercados da cadeia em Portugal", contando ainda com uma área, de aproximadamente 3.000 metros quadrados, dedicada à gestão de caixas reutilizáveis e de uso único, resultantes do modelo de logística sustentável e em colaboração com a Logifruit", refere a Mercadona.A superfície onde se insere o novo espaço logístico dispõe ainda de 17.000 metros quadrados de zonas verdes, assim como de 100 lugares de estacionamento, dos quais dois destinados ao carregamento de veículos elétricos.A Mercadona arrancou com a operação do bloco logístico da Póvoa de Varzim, com duas naves, em 2019, na sequência de um investimento de 60 milhões de euros que aumenta agora para 84,5 milhões de euros com a abertura da terceira unidade.O entreposto tem agora uma área total de 100.000 metros quadrados, contabilizando 350 postos de trabalho, dos quais 20 foram criados para dar resposta à ampliação, refere a empresa, indicando que o recrutamento continua aberto."Estamos muito orgulhosos com a expansão do Bloco Logístico da Póvoa de Varzim, que representou, além da criação de mais emprego local, uma grande aposta na garantia de melhor serviço às nossas lojas", afirmou o diretor do bloco logístico, Carlos Lopes."Acreditamos que esta é uma evolução natural para respondermos às necessidades de expansão em Portugal e esperamos que com o reforço da rede logística continuemos a assegurar a satisfação dos portugueses que escolhem diariamente a Mercadona como o seu supermercado de confiança", reforçou, citado na mesma nota.Também o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, saudou o contributo da Mercadona para a economia e para o aumento do emprego no concelho, já que "metade do número total de colaboradores nestas três unidades reside na Póvoa de Varzim".Em 2021, a Mercadona anunciou um novo bloco logístico em Almeirim, no distrito de Santarém, cujo arranque das obras está previsto para este ano.