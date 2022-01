Mercadona anuncia aumento salarial de 2,7% em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os 2.300 trabalhadores da Mercadona em Portugal vão ter um aumento salarial de 2,7%, anunciou a retalhista espanhola.



Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a Mercadona diz que a revisão em alta dos salários, definida pelo comité de direção da Mercadona, visa "garantir o poder aquisitivo" dos seus funcionários.



"Esta medida é adotada num momento em que vivemos num cenário complexo e no qual as pessoas que fazem parte da Mercadona são essenciais para a adaptação com agilidade e determinação, porque são o melhor ativo para os clientes", diz a retalhista, apontando que "quanto mais satisfazem os 'chefes', forma como a empresa designa internamente os clientes, "mais a Mercadona avança".





A empresa sublinha ainda que, com este aumento salarial, "reforça o compromisso com o emprego estável e de qualidade que a empresa vem pondo em prática já há mais de 25 anos, quando decidiu iniciar o processo de tornar efetivos todos os seus colaboradores".



Segundo a Mercadona, todos colaboradores têm contrato efetivo desde o primeiro dia de trabalho e passam por cinco escalões, o que corresponde a aproximadamente os primeiros cinco anos de empresa, com a mudança de escalão a garantir um aumento salarial de 11%.